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Володин анонсировал большие изменения на рынке топлива в ближайшие дни

Ситуация с обеспечением топливом и его ценами начнет существенно меняться в ближайшие дни. С таким заявлением во вторник, 21 июля, выступил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на фоне принятия закона о расширении топливного демпфера.

Ситуация с обеспечением топливом и его ценами начнет существенно меняться в ближайшие дни. С таким заявлением во вторник, 21 июля, выступил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на фоне принятия закона о расширении топливного демпфера.

Спикер нижней палаты парламента отметил, что изменения затронут как стоимость, так и поставки горючего. По его словам, процесс начнется уже завтра или послезавтра.

Глава ГД призвал коллег поддержать инициативы правительств. Он счел предложения о дополнительной экспертизе инициативы необоснованными.

— Неонацистский режим делает все для того, чтобы создать напряжение внутри страны. Поэтому наносит удары и по нефтеперерабатывающим заводам. По мирной инфраструктуре, чтобы общество расколоть… Буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены, и поставок. Сейчас вышли на решение, — заявил Володин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

В тот же день Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, направленный на стабилизацию ситуации на рынке топлива. Теперь у правительства России будут расширенные административные функции в энергетической сфере. Предполагается, что изменения помогут активизировать поставки топлива на внутренний российский рынок, а также обеспечат появление дополнительных стратегических резервов горючего.

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