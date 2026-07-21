Володин анонсировал большие изменения на рынке топлива в ближайшие дни

— Неонацистский режим делает все для того, чтобы создать напряжение внутри страны. Поэтому наносит удары и по нефтеперерабатывающим заводам. По мирной инфраструктуре, чтобы общество расколоть… Буквально завтра-послезавтра ситуация радикально начнет меняться и в плане цены, и поставок. Сейчас вышли на решение, — заявил Володин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.