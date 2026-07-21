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В Минске открыли первый диагональный переход — вот где

ГАИ сообщила о первом диагональном пешеходном переходе в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В ГАИ рассказали о появлении в Минске первого диагонального пешеходного переходе.

Так, первый диагональный пешеходный переход появился в Каменной горке. Теперь пешеходы смогут по любым траекториям пересекать перекресток улиц Неманская и Лидская.

Зеленый свет на светофоре загорается одновременно для всех пешеходов. Автомобили останавливаются также на всех подъездах к перекрестку, и можно спокойно переходить проезжую часть по любой траектории, в том числе по диагонали.

Кроме того, в ГАИ считают, что на этом перекрестке возможно установить специальные таблички, позволяющие пересекать проезжую часть на велосипеде или средстве персональной мобильности, не спешиваясь.

— В ближайшее время их установка будет реализована, — пояснили в пресс-службе.

К слову, в Беларуси такой переход не первый. Ранее так организовали движение пешеходов в Гомеле на перекрестке улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге.

Кстати, ранее ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый указ по топливу.

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