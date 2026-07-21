В Минске открыли первый диагональный переход — вот где

В ГАИ рассказали о появлении в Минске первого диагонального пешеходного переходе.
Так, первый диагональный пешеходный переход появился в Каменной горке. Теперь пешеходы смогут по любым траекториям пересекать перекресток улиц Неманская и Лидская.
Зеленый свет на светофоре загорается одновременно для всех пешеходов. Автомобили останавливаются также на всех подъездах к перекрестку, и можно спокойно переходить проезжую часть по любой траектории, в том числе по диагонали.
Кроме того, в ГАИ считают, что на этом перекрестке возможно установить специальные таблички, позволяющие пересекать проезжую часть на велосипеде или средстве персональной мобильности, не спешиваясь.
— В ближайшее время их установка будет реализована, — пояснили в пресс-службе.
К слову, в Беларуси такой переход не первый. Ранее так организовали движение пешеходов в Гомеле на перекрестке улицы Советской с улицами Коммунаров и Ланге.
Кстати, ранее ГАИ предупредила белорусов о последствиях съемок места ДТП другими водителями.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал новый указ по топливу.