Переписки с DeepSeek оказались в открытом доступе в Google

В открытом доступе оказались диалоги клиентов китайского чат-бота DeepSeek, включая рабочие документы и личные сообщения, убедились корреспонденты РБК.
Причиной стала индексация поисковиком Google публичных ссылок на чаты, которые пользователи создавали для передачи третьим лицам.
Механизм появления таких страниц связан с опцией «Поделиться» в интерфейсе DeepSeek. Активируя ее, пользователь отмечает нужные фрагменты переписки, а платформа генерирует общедоступный URL. При этом система информирует о доступности контента для всех владельцев ссылки. То сеть поисковик выдает лишь те чаты, для которых владельцы аккаунтов самостоятельно включили режим общего доступа.
В январе 2025-го эксперты из фирмы по облачной безопасности Wiz Research заявляли, что обнаружили утечку конфиденциальной информации из базы данных DeepSeek. Они сообщили о проблеме компании DeepSeek, которая занимается разработкой одноименного ИИ, и неполадку быстро устранили. В открытый доступ, по утверждениям экспертов, попали больше, чем миллион строк информации, среди которых — история чатов, секретные ключи, детали бэкенда и другие конфиденциальные данные.
С момента появления DeepSeek несколько стран по всему миру ввели запреты или ограничения на ее использование на правительственном уровне и в государственных учреждениях. Меры связываются с опасениями в сфере национальной безопасности и защиты персональных данных. Axios писал, что американским конгрессменам не разрешено пользоваться китайским чат-ботом. А в начале 2026-го Управление по защите данных Италии заблокировало DeepSeek из-за отсутствия информации о том, как она использует персональные данные.
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