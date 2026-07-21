Переписки с DeepSeek оказались в открытом доступе в Google

С момента появления DeepSeek несколько стран по всему миру ввели запреты или ограничения на ее использование на правительственном уровне и в государственных учреждениях. Меры связываются с опасениями в сфере национальной безопасности и защиты персональных данных. Axios писал, что американским конгрессменам не разрешено пользоваться китайским чат-ботом. А в начале 2026-го Управление по защите данных Италии заблокировало DeepSeek из-за отсутствия информации о том, как она использует персональные данные.