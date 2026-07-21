Восьмой созыв Госдумы заканчивает работу ударным единодушием

Единогласно за высказались даже по традиционно дискуссионной теме госзакупок, хотя поправки к документу разрешили представлять только до 18:00 того же дня, чтобы успеть принять его уже на следующем заседании 22 июля. С такой же стремительностью, по всей видимости, будет одобрен законопроект о единообразии судебной практики, закрепляющий обязательность применения разъяснений пленума Верховного суда (ВС) нижестоящими судами.