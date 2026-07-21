Книги Мединского и Прилепина вошли в список патриотической литературы

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Книга помощника президента РФ, главы Союза писателей России Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1939−1945» и сборник биографий русских писателей «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» Захара Прилепина вошли в подготовленный Минпросвещения России список произведений патриотической направленности, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ранее в пресс-службе ведомства сообщили, что министерством просвещения РФ подготовлены три списка литературы для комплектования школьных библиотек, в частности, список произведений патриотической направленности, созданных современными писателями. Согласно списку, литературные произведения разделены на три возрастные категории: 1−4 классы, 5−9 классы и 10−11 классы.
Так, в списке для учеников 10−11 классов книга Мединского, направленная на развенчание мифов о Великой Отечественной войне, ее предпосылках и последствиях, оказалась в разделе «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции». Кроме того, там оказалась и история подвига сводного отряда курсантов Подольских военных училищ авторства Игоря Угольникова и Вадима Шмелева — «Подольские курсанты», выпущенная к кинопремьере одноименного фильма.
Сборник биографий писателей и поэтов Золотого века «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы», написанный Прилепиным, помещен в раздел «О великих людях России». Книга ответственного секретаря правления Союза писателей России Николая Иванова «Суворовец Воевода» была помещена в раздел «Zа наших».