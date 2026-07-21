Книги Мединского и Прилепина вошли в список патриотической литературы

Так, в списке для учеников 10−11 классов книга Мединского, направленная на развенчание мифов о Великой Отечественной войне, ее предпосылках и последствиях, оказалась в разделе «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции». Кроме того, там оказалась и история подвига сводного отряда курсантов Подольских военных училищ авторства Игоря Угольникова и Вадима Шмелева — «Подольские курсанты», выпущенная к кинопремьере одноименного фильма.