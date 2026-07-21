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Кот Ларри с Даунинг-стрит проигнорировал вопрос о соседстве с собакой Бернэма

Кот Ларри вышел из кадра после вопроса журналистки.

Источник: Комсомольская правда

Знаменитый кот Ларри с Даунинг-стрит отказался комментировать вопрос о своем предстоящем соседстве с собакой нового премьер-министра Британии Энди Бернэма. Об этом сообщает телеканал CNN.

«У Энди Бернэма, как утверждается, есть собака по кличке Аксель. Как вы будете вести себя с Акселем?» — поинтересовалась у кота журналистка телеканал.

Главный мышелов с Даунинг-стрит никак не отреагировал на этот вопрос, а затем и вовсе отошел от девушки, выйдя из кадра. Ларри также проигнорировал вопрос журналистки о том, нравится ли ему сам Бернэм.

Как предположила представительница CNN, знаменитый кот является не самым большим поклонником собаки нового британского премьера.

На Даунинг-стрит уже давно идет скрытая борьба за влияние между кошками и собаками. Несмотря на это, занимающий пост главного мышелова с 2011 года Ларри успешно удержал свое место. При этом экс-министры Борис Джонсон и Риши Сунак уже пытались завести собак и приводили их в резиденцию.

Ранее KP.RU сообщал, что кот Ларри, выставил необычное требование Энди Бернхэму. Главный мышелов с Даунинг-стрит намекнул, что главной обязанностью будущего премьера станет забота о нем.

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