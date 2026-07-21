Кот Ларри с Даунинг-стрит проигнорировал вопрос о соседстве с собакой Бернэма

На Даунинг-стрит уже давно идет скрытая борьба за влияние между кошками и собаками. Несмотря на это, занимающий пост главного мышелова с 2011 года Ларри успешно удержал свое место. При этом экс-министры Борис Джонсон и Риши Сунак уже пытались завести собак и приводили их в резиденцию.