МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Призыв экс-чиновника минобороны ФРГ к давлению на Калининград и Крым — часть новой стратегии Запада в свете провала борьбы с Россией руками украинцев, заявил РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
Экс-глава аппарата минобороны Германии Нико Ланге ранее в публикации в соцсети X призвал Европу усиливать давление на Калининград и Крым.
«В Западной Европе понимают свое поражение в конфликте с Россией на территории Украины. Теперь они стремятся создавать напряженность для Москвы такими разговорами», — сказал Нимайер.
Он уверен, что подобные заявления — часть общего курса на провоцирование России, хоть конкретно у Ланге и нет никакой власти в структурах Запада.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это якобы «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.