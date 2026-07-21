Макрон: С 1 сентября во Франции детям до 15 запретят пользоваться соцсетями

Во многих странах мира действуют или обсуждаются меры по ограничению доступа детей к интернету и социальным сетям. Одни из самых жёстких мер правила приняла Австралия, где с конца 2025 года введён запрет на использование ряда социальных платформ детьми младше 16 лет. В ряде штатов США действуют законы, требующие согласия родителей на регистрацию несовершеннолетних в соцсетях или предусматривающие обязательную проверку возраста. В Великобритании и странах Евросоюза интернет-платформы обязаны усиливать защиту детей, ограничивать доступ к вредному контенту и применять системы проверки возраста для отдельных онлайн-сервисов. Аналогичные инициативы по усилению контроля за использованием интернета несовершеннолетними обсуждаются и в других государствах.