Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефремов сыграет первую после освобождения роль в фильме

Актер Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из тюрьмы главную роль в драмеди "Отец.

Источник: РБК

Актер Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из тюрьмы главную роль в драмеди «Отец. Еще отец». Об этом сообщили создатели фильма, в том числе режиссер Александр Баршак во время очной защиты национальных фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино.

По сюжету московский учитель соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце, чтобы расплатиться с ипотекой, однако выясняет, что художественным руководителем местного театра является его родной отец, которого он никогда не знал.

В актерский состав также вошли Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.

Бюджет проекта составляет 130 млн руб. Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр Wink, дистрибьютором — «НМГ Кинопрокат». По словам Баршака, создатели рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 млн зрителей. Проект представила компания «Кедр про».

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».