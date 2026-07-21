Ефремов сыграет первую после освобождения роль в фильме

Актер Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из тюрьмы главную роль в драмеди «Отец. Еще отец». Об этом сообщили создатели фильма, в том числе режиссер Александр Баршак во время очной защиты национальных фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино.
По сюжету московский учитель соглашается поставить заведомо провальный спектакль в Ельце, чтобы расплатиться с ипотекой, однако выясняет, что художественным руководителем местного театра является его родной отец, которого он никогда не знал.
В актерский состав также вошли Адам Кумаев, Анна Чиповская, Иван Замотаев, Павел Деревянко и Ирина Безрукова.
Бюджет проекта составляет 130 млн руб. Сопродюсером фильма выступит онлайн-кинотеатр Wink, дистрибьютором — «НМГ Кинопрокат». По словам Баршака, создатели рассчитывают привлечь в кинотеатры около 1 млн зрителей. Проект представила компания «Кедр про».
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