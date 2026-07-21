Ефремов сыграет первую после освобождения роль в фильме

Актер Михаил Ефремов исполнит первую после выхода из тюрьмы главную роль в драмеди «Отец. Еще отец». Об этом сообщили создатели фильма, в том числе режиссер Александр Баршак во время очной защиты национальных фильмов, претендующих на поддержку Фонда кино.