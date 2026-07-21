Леопард в Индии проник в винный магазин и ранил трех человек

В городе Тодарайсингх индийского штата Раджастхан леопард пробрался в винный магазин и ранил трех человек. После случившегося в магазин прибыли сотрудники лесного департамента, которые усыпили леопарда с помощью транквилизатора спустя почти пять часов операции и вывезли животное для ветеринарного осмотра. Об этом сообщил телеканал NDTV.