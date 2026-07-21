Леопард в Индии проник в винный магазин и ранил трех человек

В городе Тодарайсингх индийского штата Раджастхан леопард пробрался в винный магазин и ранил трех человек. После случившегося в магазин прибыли сотрудники лесного департамента, которые усыпили леопарда с помощью транквилизатора спустя почти пять часов операции и вывезли животное для ветеринарного осмотра. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Представители лесного департамента предположили, что хищник вышел к населенному пункту из окружающих лесов, где обитает значительная популяция леопардов. Сначала леопард ранил сотрудника лесной охраны, а затем пробрался в магазин по продаже алкоголя, где он напал на посетителя и продавца.
15 июля стало известно, что в индийском штате Гуджарат лев напал на 11-летнего паломника Маюра Чаухана, пока тот поднимался на священную гору Гирнар, утащил его в лес и съел. Во время масштабной поисковой операции, которую провели сотрудники лесного департамента и полиции, в лесу удалось найти растерзанные останки мальчика.
14 июня в заповеднике Канха в районе Гхангхар-Нала тигр напал на лесной патруль и растерзал егеря Лакхана Сингха. Он получил смертельные травмы и скончался до приезда врачей.