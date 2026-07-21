Пост главврача РОКБ покинул Вячеслав Коробка

На прощании с коллективом Вячеслав Коробка поблагодарил сотрудников за преданность делу. Он отметил, что количество пациентов, которое принимает больница, выросло в полтора раза с 2013 года. Программа пересадки органов, запущенная в РОКБ десять лет назад, стала настоящим прорывом для всей области. В разгар пандемии коронавируса на базе больницы развернули крупнейший ковидный госпиталь на 670 коек. За эти годы коллективу удалось создать уникальные для областного здравоохранения возможности по многим лечебно-диагностическим направлениям.