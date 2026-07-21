Макрон: Детям младше 15 лет во Франции запретят пользоваться соцсетями

Похожие ограничения рассматривают и в Великобритании. Против таких мер выступает основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, такой запрет не обеспечит защиту подростков, а, наоборот, может привести к тому, что они начнут использовать VPN и обращаться к более опасному нелегальному контенту. Кроме того, он подчеркнул, что у родителей уже имеются средства контроля, например ограничение экранного времени, родительский контроль или полный отказ от смартфона для ребенка.