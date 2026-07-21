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Макрон: Детям младше 15 лет во Франции запретят пользоваться соцсетями

Во Франции детям и подросткам младше 15 лет запретят пользоваться социальными сетями с 1 сентября. С таким заявлением во вторник, 21 июля, выступил президент страны Эммануэль Макрон.

Во Франции детям и подросткам младше 15 лет запретят пользоваться социальными сетями с 1 сентября. С таким заявлением во вторник, 21 июля, выступил президент страны Эммануэль Макрон.

Депутаты французского парламента уже поддержали соответствующий законопроект.

— Я дал обещание, и теперь закон принят: с начала учебного года социальные сети будут запрещены для детей младше 15 лет. Спасибо депутатам. Теперь дело за Конституционным советом, а затем — за конкретными действиями, чтобы воплотить эту меру в жизнь и защитить наших детей в интернете, — написал глава Елисейского дворца в социальной сети Х.

Похожие ограничения рассматривают и в Великобритании. Против таких мер выступает основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, такой запрет не обеспечит защиту подростков, а, наоборот, может привести к тому, что они начнут использовать VPN и обращаться к более опасному нелегальному контенту. Кроме того, он подчеркнул, что у родителей уже имеются средства контроля, например ограничение экранного времени, родительский контроль или полный отказ от смартфона для ребенка.

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