В Петербурге может появиться наземное метро

Одним из ключевых шагов к реализации этого замысла глава ведомства назвал интеграцию пригородных поездов в общую систему городских перевозок. По его словам, процесс уже запущен благодаря развитию тактового движения электричек. В 2025 году оно действовало на пяти направлениях, а в апреле 2026-го к ним добавился новый маршрут от Балтийского вокзала до Гатчины. Вторым значимым этапом, как отметил Минкин, станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании. С ним владельцы карты «Подорожник» смогут получать скидку при пересадке с электрички на метро и обратно.