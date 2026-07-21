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Турист из Саудовской Аравии утонул в горной реке во время фотосессии

39-летний гражданин Саудовской Аравии погиб в горной реке в районе Демиркапы турецкой провинции Трабзон во время фотосессии с братом.

Источник: Аргументы и факты

Подданный Саудовской Аравии трагически погиб в результате падения в горную реку в турецкой провинции Трабзон. Материал агентства DHA перевел aif.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в районе озера Узунгель во время фотосессии.

«Гражданин Саудовской Аравии Абдулазиз Альхарби упал в реку во время фотографирования. Его брат Омар Альхарби прыгнул в воду, чтобы помочь ему, однако обоих унесло течением», — сказано в публикации.

Несчастный случай произошел вечером во вторник в локации Демиркапы района Чайкара, куда родственники прибыли на отдых. Свидетели произошедшего немедленно вызвали на место сотрудников Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD), медицинский персонал и представителей жандармерии.

Находившиеся рядом люди помогли спасти Омара Альхарби, однако врачи констатировали смерть его 39-летнего брата Абдулазиза.

Тело погибшего было отправлено в Институт судебной медицины для проведения экспертизы. Состояние спасенного оценивается как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что на Ибице мужчина съехал с водной горки в бассейн и погиб на глазах у близких.