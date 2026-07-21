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Во Франции приняли закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет

Эммануэль Макрон объявил о вступлении в силу с осени запрета соцсетей для детей младше 15 лет.

Источник: Аргументы и факты

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что закон о запрете соцсетей для детей младше 15 лет начнет действовать в стране с начала нового учебного года.

«Я обещал это сделать, и теперь соответствующий закон принят: с нового учебного года социальные сети будут запрещены для лиц моложе 15 лет», — написал Эммануэль Макрон в соцсети.

Он добавил, что теперь решение должен одобрить Конституционный совет, после чего предстоит принять меры для реализации запрета и защиты детей в Сети.

Ранее сообщалось, что парламент Турции принял закон, запрещающий регистрацию в соцсетях для детей младше 15 лет.

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