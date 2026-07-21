Газманов не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Народный артист РФ Олег Газманов заявил в интервью РИА Новости, что не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет, отметив, что будет выступать на сцене, пока это доставляет удовольствие ему и его слушателям.
Газманов 22 июля отметит свой юбилей, в этом году ему исполняется 75 лет. В понедельник президент России Владимир Путин наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Постараюсь и дальше работать… Зачем Бога ограничивать?» — сказал он, отвечая на вопрос о том, планирует ли он продолжать выступать и после 80 лет.
Газманов отметил, что как на российской, так и на зарубежной эстраде есть артисты, которые даже в пожилом возрасте дают концерты, «работая на кассу». «Мы не просто в день города выступаем, на наши сольные концерты покупают билеты, заполняются большие залы. Для меня это самое главное», — добавил он.
По словам артиста, когда ему исполнилось 70 лет, он задумывался над завершением творческой карьеры, потому что «слишком задолжал семье»: долго гастролировал, не уделял достаточного количества времени жене и детям.
«Потом началась пандемия, я посидел дома и подумал, что нет-нет-нет. Пока это доставляет мне удовольствие, пока люди приходят на мои концерты, тратят деньги на билеты, хотят послушать меня, пока я пишу новые песни — думаю, буду работать», — пояснил Газманов.
Газманов — один из самых узнаваемых исполнителей на российской эстраде. Его песни «Офицеры», «Москва», «Сделан в СССР», «Мои ясные дни» стали частью народной памяти. Артист неоднократно собирал полные стадионы, в том числе легендарные «Лужники», а также гастролировал за границей — в США, странах Европы, на постсоветском пространстве. Одной из его фирменных фишек стала акробатика на сцене. В сочетании с патриотическим репертуаром и активной гражданской позицией это сделало Газманова настоящим символом современной российской эстрады.