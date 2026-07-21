Газманов не планирует завершать творческую карьеру и после 80 лет

Газманов отметил, что как на российской, так и на зарубежной эстраде есть артисты, которые даже в пожилом возрасте дают концерты, «работая на кассу». «Мы не просто в день города выступаем, на наши сольные концерты покупают билеты, заполняются большие залы. Для меня это самое главное», — добавил он.