Калининградская область получила 16 брутальных тяжеловесов, которые должны ускорить уборку городов и посёлков

Спецтехнику закупили в первом полугодии 2026 года. Автопарк пополнили мусоровозы, самосвалы, ломовозы для работы с крупногабаритным и тяжёлым хламом и мультилифты, способные перевозить разные типы кузовов и контейнеров. Власти рассчитывают, что новые машины помогут обеспечить бесперебойный вывоз отходов и ускорить уборку населённых пунктов.