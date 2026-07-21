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Калининградская область получила 16 брутальных тяжеловесов, которые должны ускорить уборку городов и посёлков

Среди новинок — ломовозы, самосвалы и мультилифты с крюковой системой.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области на линию вышли 16 новых машин для вывоза отходов и благоустройства. Об этом телеграм-канал регионального минприроды сообщает во вторник, 21 июля.

Спецтехнику закупили в первом полугодии 2026 года. Автопарк пополнили мусоровозы, самосвалы, ломовозы для работы с крупногабаритным и тяжёлым хламом и мультилифты, способные перевозить разные типы кузовов и контейнеров. Власти рассчитывают, что новые машины помогут обеспечить бесперебойный вывоз отходов и ускорить уборку населённых пунктов.

В Калининградской области вывоз отходов начали контролировать с помощью искусственного интеллекта. Контейнерные площадки фотографируют до и после приезда спецтехники, а программа выявляет нарушения.