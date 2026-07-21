Калининградская область получила 16 брутальных тяжеловесов, которые должны ускорить уборку городов и посёлков

В Калининградской области на линию вышли 16 новых машин для вывоза отходов и благоустройства. Об этом телеграм-канал регионального минприроды сообщает во вторник, 21 июля.
Спецтехнику закупили в первом полугодии 2026 года. Автопарк пополнили мусоровозы, самосвалы, ломовозы для работы с крупногабаритным и тяжёлым хламом и мультилифты, способные перевозить разные типы кузовов и контейнеров. Власти рассчитывают, что новые машины помогут обеспечить бесперебойный вывоз отходов и ускорить уборку населённых пунктов.
В Калининградской области вывоз отходов начали контролировать с помощью искусственного интеллекта. Контейнерные площадки фотографируют до и после приезда спецтехники, а программа выявляет нарушения.