Власти Петербурга заявили о необходимости создания наземного метро

Правительство Санкт-Петербурга считает необходимым создание наземного метрополитена. Одним из шагов к реализации этого проекта выступает интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек. Об этом во вторник, 21 июля, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин.
— В 2025 году тактовое движение осуществлялось уже по пяти направлениям, в апреле 2026 года запущен новый маршрут Балтийский вокзал — Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании, который позволит пассажиру получать скидку при пересадке с электрички на метро и, наоборот, используя карту «Подорожник», — рассказал Минкин.
Об этом он заявил на заседании правительства Санкт-Петербурга, передает РИА Новости.
24 июня в администрации губернатора Санкт-Петербурга заявили, что изображения шевронов воинских подразделений, воевавших в составе вермахта, которые появятся на полу станции «Парк Победы» в городском метро, не будут нарушать российское законодательство.