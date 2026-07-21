Власти Петербурга заявили о необходимости создания наземного метро

— В 2025 году тактовое движение осуществлялось уже по пяти направлениям, в апреле 2026 года запущен новый маршрут Балтийский вокзал — Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании, который позволит пассажиру получать скидку при пересадке с электрички на метро и, наоборот, используя карту «Подорожник», — рассказал Минкин.