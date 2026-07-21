В Санкт-Петербурге появится наземное метро

«(Наша — ред.) важная задача — заложить основу для создания в городе наземного метро», — отметил Денис Минкин.
Как уточнил глава комтранса, одним из этапов реализации проекта выступает интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок. Данный процесс начался с запуска тактового движения электричек.
«В 2025 году тактовое движение осуществлялось уже по пяти направлениям, в апреле 2026 года запущен новый маршрут Балтийский вокзал — Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании, который позволит пассажиру получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя карту “Подорожник”», — сообщил Денис Минкин.
По данным, опубликованным на сайте законодательного собрания Санкт-Петербурга, в ноябре 2025 года городской парламент принял законопроект. Этот документ впоследствии позволил ввести фиксированный тариф на проезд по железной дороге в пределах города.
В пояснительной записке к документу указано, что данная мера будет способствовать реализации перспективного проекта по созданию наземного метро. Предполагается, что новая транспортная сеть городских электричек сможет перевозить около 180 миллионов пассажиров в год.