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Неизвестные взломали сайт Марин Ле Пен и ее учетную запись в соцсети X

Неизвестные хакеры взломали учетную запись главы парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей партии.

Неизвестные хакеры взломали учетную запись главы парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей партии.

— Аккаунт Марин Ле Пен был взломан. Мы активно работаем над его восстановлением, — приводят заявление партии в материале.

По информации агентства, хакеры разместили на странице Ле Пен рекламу криптовалюты. Через несколько минут баннер удалили. По словам представителей партии, инцидент не связан с другой хакерской атакой — на сайт Марин Ле Пен.

В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что хакеры изменили дизайн нескольких страниц сайта политика заменили фотографию Ле Пен на изображение кота с флагами Марокко и Алжира. Кроме того, им удалось извлечь некоторые личные данные ряда членов партии.

Между тем Марин Ле Пен во вторник, 7 июля, по итогам партийного совещания заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Причем ее кандидатуру многие встретили достаточно тепло, как в самой Франции так и за рубежом: по данным BFMTV, если бы президентские выборы во Франции прошли 12 июля, политик уверенно победила бы в первом туре, а миллиардер Илон Маск заявил, что Ле Пен — «последняя надежда Франции».

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