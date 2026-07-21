Неизвестные взломали сайт Марин Ле Пен и ее учетную запись в соцсети X

Между тем Марин Ле Пен во вторник, 7 июля, по итогам партийного совещания заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Причем ее кандидатуру многие встретили достаточно тепло, как в самой Франции так и за рубежом: по данным BFMTV, если бы президентские выборы во Франции прошли 12 июля, политик уверенно победила бы в первом туре, а миллиардер Илон Маск заявил, что Ле Пен — «последняя надежда Франции».