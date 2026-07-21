Неизвестные взломали сайт Марин Ле Пен и ее учетную запись в соцсети X

Неизвестные хакеры взломали учетную запись главы парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Об этом во вторник, 21 июля, сообщило агентство AFP со ссылкой на представителей партии.
— Аккаунт Марин Ле Пен был взломан. Мы активно работаем над его восстановлением, — приводят заявление партии в материале.
По информации агентства, хакеры разместили на странице Ле Пен рекламу криптовалюты. Через несколько минут баннер удалили. По словам представителей партии, инцидент не связан с другой хакерской атакой — на сайт Марин Ле Пен.
В свою очередь телеканал BFMTV сообщил, что хакеры изменили дизайн нескольких страниц сайта политика заменили фотографию Ле Пен на изображение кота с флагами Марокко и Алжира. Кроме того, им удалось извлечь некоторые личные данные ряда членов партии.
Между тем Марин Ле Пен во вторник, 7 июля, по итогам партийного совещания заявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Причем ее кандидатуру многие встретили достаточно тепло, как в самой Франции так и за рубежом: по данным BFMTV, если бы президентские выборы во Франции прошли 12 июля, политик уверенно победила бы в первом туре, а миллиардер Илон Маск заявил, что Ле Пен — «последняя надежда Франции».