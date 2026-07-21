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Не только черника с морковкой: Названы полезные для зрения продукты

Офтальмолог Ворыханова посоветовала есть шпинат и бобы для здоровья глаз.

Источник: Комсомольская правда

Сбалансированное питание — реальный инструмент профилактики глазных проблем. Об этом «Газете.Ru» рассказала офтальмолог Ирина Ворыханова.

Она отметила, что Омега-3, содержащаяся в жирной морской рыбе (лосось, скумбрия, сельдь, тунец, сардины), поддерживает здоровье сетчатки.

По ее словам, оранжевые овощи и фрукты (морковь, тыква, батат, абрикосы) содержат бета-каротин, который превращается в витамин A, отвечающий за сумеречное зрение. Лютеин и зеаксантин в листовых зеленых овощах (шпинат, брокколи, руккола, капуста) защищают сетчатку от ультрафиолета и окислительного стресса.

Специалист добавила, что антоцианы в ягодах (черника, голубика, ежевика, черная смородина) укрепляют мелкие сосуды глаз. Также пользу для глаз приносят орехи, семена и бобовые.

Телеканал «Царьград» сообщил, что гимнастика для глаз может иметь положительное влияние, особенно во время продолжительной работы с гаджетами на малом расстоянии. Эти упражнения помогают снизить усталость глаз, улучшить кровоснабжение в глазных мышцах, активизировать фокусировку и уменьшить риск спазма аккомодации у детей.