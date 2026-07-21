Не только черника с морковкой: Названы полезные для зрения продукты

Телеканал «Царьград» сообщил, что гимнастика для глаз может иметь положительное влияние, особенно во время продолжительной работы с гаджетами на малом расстоянии. Эти упражнения помогают снизить усталость глаз, улучшить кровоснабжение в глазных мышцах, активизировать фокусировку и уменьшить риск спазма аккомодации у детей.