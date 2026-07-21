Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге 23 июля пройдет конференция в честь ПСБ чемпионата по легкой атлетике

23 июля на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная началу ПСБ чемпионата России по легкой атлетике. В ней примут участие председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, главный тренер сборной России по легкой атлетике Светлана Абрамова и ведущие легкоатлеты России.

23 июля на стадионе «Калининец» в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвященная началу ПСБ чемпионата России по легкой атлетике. В ней примут участие председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, главный тренер сборной России по легкой атлетике Светлана Абрамова и ведущие легкоатлеты России.

На пресс-конференции будет обсуждаться международное положение российской легкой атлетики и подача иска ВФЛА в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии. В пресс-конференции также будут участвовать тренер сборной России по легкой атлетике Райан Фреклтон, член сборной России по легкой атлетике Полина Кнороз, член сборной России по легкой атлетике Валерий Пронкин и президент Федерации легкой атлетики Египта Хатем Эльсайед Али Ахмед Фуда.

Чемпионат пройдет с 23 по 26 июля в Екатеринбурге. В соревнованиях участвуют около 700 атлетов из 50 регионов России, в том числе юные спортсмены. В программе — 23 дисциплины. Будет разыграно 44 комплекта наград.