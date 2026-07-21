В Екатеринбурге 23 июля пройдет конференция в честь ПСБ чемпионата по легкой атлетике

На пресс-конференции будет обсуждаться международное положение российской легкой атлетики и подача иска ВФЛА в Спортивный арбитражный суд в Швейцарии. В пресс-конференции также будут участвовать тренер сборной России по легкой атлетике Райан Фреклтон, член сборной России по легкой атлетике Полина Кнороз, член сборной России по легкой атлетике Валерий Пронкин и президент Федерации легкой атлетики Египта Хатем Эльсайед Али Ахмед Фуда.