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Экс-советник Федорова: Сырский ушел в отставку с поста главкома ВСУ

Александр Сырский покинул должность главкома ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский покинул свой пост. Об этом заявил Сергей Стерненко, экс-советник бывшего украинского министра обороны Михаила Федорова.

«Сырский больше не главком», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

Официального заявления от властей Украины об отставке Сырского пока не было. Ранее украинская пресса сообщила, что он уже уволен с поста главкома ВСУ, однако в Генштабе украинской армии заявили, что эта информация не соответствует действительности.

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