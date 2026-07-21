Экс-советник Федорова: Сырский ушел в отставку с поста главкома ВСУ

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский покинул свой пост. Об этом заявил Сергей Стерненко, экс-советник бывшего украинского министра обороны Михаила Федорова.
«Сырский больше не главком», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
Официального заявления от властей Украины об отставке Сырского пока не было. Ранее украинская пресса сообщила, что он уже уволен с поста главкома ВСУ, однако в Генштабе украинской армии заявили, что эта информация не соответствует действительности.
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