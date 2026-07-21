Минцифры представило проект доктрины по борьбе с киберпреступностью

О каких именно мерах идет речь, не указано. Ведомство указывает, что доктрина содержит не готовые решения, а направления деятельности. Ожидается, что по ним будут разрабатывать новые нормативно-правовые акты. Минцифры подчеркивает, что после общественного обсуждения в документ могут внести изменения.