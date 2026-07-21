Здоровое питание надолго сохранит ясность ума

— Сделать это можно, пройдя «Московский чекап» через приложение «ЕМИАС. ИНФО». Система анализирует не только ответы человека на вопросы про привычки, образ жизни, хронические заболевания, но и уже имеющиеся в электронной медкарте данные. На этой основе система формирует индивидуальный план: какие дополнительные обследования нужны, а заодно — что скорректировать в рационе и режиме питания.