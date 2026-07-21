Здоровое питание надолго сохранит ясность ума

21 июля отмечался День вредной еды. О правильном питании «Вечерняя Москва» поговорила с главным врачом городской поликлиники № 220 Анной Косенковой.
— Анна Вячеславовна, почему важно правильно питаться и как это влияет на долголетие?
— Рацион питания является одним из главных факторов долголетия и во многом определяет продолжительность жизни человека. Согласно данным многолетних наблюдений, правильное питание напрямую влияет на процессы старения организма. Здоровая диета позволяет сохранить ясность ума до глубокой старости, поддерживать физическую активность и служит защитой от развития хронических заболеваний. Основа — обилие растительной пищи: овощи, фрукты, зелень, бобовые, орехи и семена. Нужны и цельнозерновые продукты: хлеб из муки грубого помола, паста из твердых сортов пшеницы, булгур. А морепродукты — источник белка и омега-3 жирных кислот.
— Чем вреден фастфуд?
— Главная проблема — состав и калорийность. Фастфуд агрессивно воздействует на слизистую оболочку ЖКТ из-за возможного обилия химических добавок, что часто приводит к гастриту, гастродуодениту и энтероколиту. Вред наносит и питание на ходу: могут возникать боли, вздутие и избыточный рост бактерий в кишечнике.
— Как можно оценить качество своего питания?
— Сделать это можно, пройдя «Московский чекап» через приложение «ЕМИАС. ИНФО». Система анализирует не только ответы человека на вопросы про привычки, образ жизни, хронические заболевания, но и уже имеющиеся в электронной медкарте данные. На этой основе система формирует индивидуальный план: какие дополнительные обследования нужны, а заодно — что скорректировать в рационе и режиме питания.