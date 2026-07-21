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Врачи Волгограда спасли беременность 41-летней пациентки с диабетом

Медики вылечили гестационный диабет у беременной женщины.

Врачи больницы имени Фишера в Волгограде сохранили беременность 41-летней пациентке с гестационным сахарным диабетом. Медики купировали угрозу выкидыша на раннем сроке после экстренной госпитализации женщины по вызову скорой помощи.

Акушеры-гинекологи оперативно поместили пациентку в стационар. Мониторинг анализов выявил повышенный уровень глюкозы. Для выбора тактики лечения собрали консилиум, после чего женщину перевели в эндокринологическое отделение того же медучреждения. Там совместно с гинекологами продолжили терапию.

Особое внимание уделили обучению пациентки. Она освоила технику введения инсулина и методы самоконтроля уровня сахара в крови. Заведующая отделением Екатерина Григорова отметила, что понимание влияния питания и лекарств помогло женщине перестать бояться и стать активным участником процесса.

Информация о лечении передана в женскую консультацию по месту жительства для обеспечения преемственности. На данный момент угроза выкидыша устранена, показатели глюкозы стабильны. Женщина продолжает наблюдаться у специалистов.

Ранее волгоградский врач рассказал о профилактике деменции.