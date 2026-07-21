Врачи Волгограда спасли беременность 41-летней пациентки с диабетом

Акушеры-гинекологи оперативно поместили пациентку в стационар. Мониторинг анализов выявил повышенный уровень глюкозы. Для выбора тактики лечения собрали консилиум, после чего женщину перевели в эндокринологическое отделение того же медучреждения. Там совместно с гинекологами продолжили терапию.