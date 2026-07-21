В столице выбрали лучших лидеров волонтерских центров

— Добровольчество для меня — это способ в первую очередь развивать себя через добрые дела, — говорит она. — У нас даже есть такой девиз в волонтерском центре: я могу помогать развивать нашу страну, поддерживать социальные инициативы, быть полезной и при этом получать для себя много полезного в сфере компетенций, — поделилась она.