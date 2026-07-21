В столице выбрали лучших лидеров волонтерских центров

В столице на конкурсе «Московские мастера» впервые выбрали лучших по профессии «организатор волонтерской деятельности». «Вечерняя Москва» пообщалась с победителем.
В 2026 году специалисты, которые системно привлекают, готовят и координируют добровольцев, впервые соревновались в отдельном направлении. Участники представили работу своих центров, выполнили практические задания и решили профессиональные кейсы. Победу на конкурсе одержала директор волонтерского центра Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Оксана Костенко.
За эти годы девушка прошла путь от рядового волонтера до организатора добровольческого центра своего вуза.
— Добровольчество для меня — это способ в первую очередь развивать себя через добрые дела, — говорит она. — У нас даже есть такой девиз в волонтерском центре: я могу помогать развивать нашу страну, поддерживать социальные инициативы, быть полезной и при этом получать для себя много полезного в сфере компетенций, — поделилась она.
Сегодня волонтерский центр под ее руководством помогает добиваться результатов в самых разных направлениях, в том числе и на фронте. В этом году вуз передал больше 40 тонн гуманитарного груза, — рассказала она.
Самым ярким волонтерским событием в жизни Оксана назвала форум добровольцев в 2018 году, где она курировала площадку с участием певца Сергея Лазарева. Эмоции тогда зашкаливали, ответственность была большая. Это дало ей понять, что она готова быть лидером.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Александр Левит, директор ресурсного центра «Мосволонтер»:
Организатор волонтерской деятельности отвечает за весь цикл работы команды: привлекает участников, проводит подготовку и инструктаж, распределяет задачи, поддерживает мотивацию и результаты. Конкурс позволил собрать сильные практики столичных вузов, колледжей, коммерческих организаций, государственных учреждений и бизнеса, а участники — проверить свои подходы на реальных кейсах и обменяться опытом.