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Книги Мединского и Прилепина вошли в список для школьных библиотек

Минпросвещения включило книги Владимира Мединского и Захара Прилепина в список патриотической литературы для школьных библиотек.

Источник: Аргументы и факты

Книги Владимира Мединского и Захара Прилепина вошли в подготовленный Минпросвещения России список произведений патриотической направленности для школьных библиотек.

Произведения в перечне распределены по трем возрастным категориям: для учеников 1−4-х, 5−9-х и 10−11-х классов.

Книга Мединского «Война. Мифы СССР. 1939−1945» включена в раздел «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции» для старшеклассников. Произведение посвящено мифам о Великой Отечественной войне, ее предпосылках и последствиях.

В тот же раздел вошла книга Игоря Угольникова и Вадима Шмелева «Подольские курсанты», рассказывающая о подвиге сводного отряда курсантов Подольских военных училищ.

Сборник Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» представлен в разделе «О великих людях России». В нем собраны биографии писателей и поэтов Золотого века. Книгу Николая Иванова «Суворовец Воевода» включили в раздел «Zа наших».

Ранее рекомендованный Минпросвещения перечень патриотической литературы включал 75 произведений современных авторов. Среди них оказалась «Детская книга войны. Дневники 1941−1945», составленная журналистами «Аргументов и фактов».

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