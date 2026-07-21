Книги Мединского и Прилепина вошли в список для школьных библиотек

Книги Владимира Мединского и Захара Прилепина вошли в подготовленный Минпросвещения России список произведений патриотической направленности для школьных библиотек.
Произведения в перечне распределены по трем возрастным категориям: для учеников 1−4-х, 5−9-х и 10−11-х классов.
Книга Мединского «Война. Мифы СССР. 1939−1945» включена в раздел «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции» для старшеклассников. Произведение посвящено мифам о Великой Отечественной войне, ее предпосылках и последствиях.
В тот же раздел вошла книга Игоря Угольникова и Вадима Шмелева «Подольские курсанты», рассказывающая о подвиге сводного отряда курсантов Подольских военных училищ.
Сборник Прилепина «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» представлен в разделе «О великих людях России». В нем собраны биографии писателей и поэтов Золотого века. Книгу Николая Иванова «Суворовец Воевода» включили в раздел «Zа наших».
Ранее рекомендованный Минпросвещения перечень патриотической литературы включал 75 произведений современных авторов. Среди них оказалась «Детская книга войны. Дневники 1941−1945», составленная журналистами «Аргументов и фактов».