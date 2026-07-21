Хоккеист Панарин заявил, что жил в спортивном интернате на тысячу рублей в год

— С Нового года едешь, дед в трусы их (деньги — прим. «ВМ») зашьет, чтобы в плацкарте не вытащили. В плане конкуренции, при том же таланте, но при меньшей злости и голоде выиграть у меня было бы невозможно, — рассказал хоккеист в интервью YouTube-каналу FAMETIME TV.