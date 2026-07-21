Новости Калининграда: ремонтный план, очередь за кирпичом и взлет «голубых ценников»

Глава Калининграда Олег Аминов в течение минувшего полугода совершил несколько поездок за бюджетный счет, в ходе которых, как сам он уверяет, Калининграду удалось наладить сотрудничество и установить крепкие межмуниципальные связи. На запрос «Нового Калининграда» Аминов ответил, что в течение 2026 года он успел несколько раз съездить в Москву, а также совершил заграничные командировки в Китай и Марокко. Все поездки были осуществлены «в рамках реализации своих полномочий по осуществлению международных и внешнеэкономических связей».