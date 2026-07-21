Слет в Смоленской области объединил семьи из 32 регионов России

Кроме того, в рамках слета состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с Движением первых с участием председателя правления организации, Героя России Артура Орлова. Участники обсудили развитие родительского сообщества, подготовку к финалу Всероссийской игры «Семейная Зарница» и участие смоленских семей в конкурсе «Большая перемена». По словам губернатора, к Движению первых в регионе присоединились более 3 тыс. родителей. Участники слета предложили создать интерактивную карту семейных туристических маршрутов по России и сделать традиционным шествие регионов в национальных костюмах на открытии следующих встреч.