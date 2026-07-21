Слет в Смоленской области объединил семьи из 32 регионов России

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 50 семей из 32 регионов России стали участниками Всероссийского семейного слета «Родные — Любимые», который проходит в Смоленской области с 20 по 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«Стартовал третий Всероссийский семейный слет “Родные — Любимые”. Участниками стали семьи из разных регионов России. Самому младшему участнику — всего два года, старшему — 72 года. Всего в слете принимают участие 250 человек, 56 семей из 32 регионов России», — написал он в «Максе».
Глава региона добавил, что слет организован Движением первых при поддержке правительства Смоленской области. В 2026 году его программа посвящена Году единства народов России. Семьи живут в палаточном городке, участвуют в мастер-классах, квестах по экотропам ледниковых озер, спортивных мероприятиях и знакомятся с традициями разных регионов страны.
Кроме того, в рамках слета состоялось заседание координационного совета по взаимодействию с Движением первых с участием председателя правления организации, Героя России Артура Орлова. Участники обсудили развитие родительского сообщества, подготовку к финалу Всероссийской игры «Семейная Зарница» и участие смоленских семей в конкурсе «Большая перемена». По словам губернатора, к Движению первых в регионе присоединились более 3 тыс. родителей. Участники слета предложили создать интерактивную карту семейных туристических маршрутов по России и сделать традиционным шествие регионов в национальных костюмах на открытии следующих встреч.