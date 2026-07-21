ИИ-помощник АлеКо примет участие в первом всемирном форуме ГлоРис в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. ИИ-помощник по имени АлеКо примет участие в первом всемирном форуме «Глобальные риски цивилизации — мифы и реальность» («ГлоРис-2026»), который пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 19 ноября. Как отметил на пресс-конференции в ТАСС автор проекта «ГлоРис» Алексей Козырев, наступило время, когда нельзя обсуждать искусственный интеллект без его участия в дискуссии.
«Мы решили, нельзя говорить об искусственном интеллекте, уже нельзя, без искусственного интеллекта. Нельзя говорить о том, что он может, что он не может, что он плохой, что он хороший, что он инструмент, что он ведущий, что он ведомый Без него уже нельзя. Он созрел. И никуда от этого не деться», — подчеркнул он.
АлеКо — цифровой двойник Алексея Козырева. Он сможет помогать модерировать разговор, участвовать в качестве полноправного спикера, вести отдельные сессии форума в ноябре, отметил автор проекта.
«В разговоре о будущем цивилизации должны участвовать все. Будущее нельзя доверять только экспертам, хотя бы потому, что не только им предстоит жить в этом будущем», — сказал ИИ-помощник, которого впервые презентовали в пресс-центре ТАСС.
Кто примет участие.
Научный руководитель Президентской академии в Санкт-Петербурге Владимир Шамахов рассказал, что форум уже вызвал интерес у представителей многих стран. В дискуссии заинтересованы представители бизнеса, органов государственного управления, лидеров общественного мнения, ученые, эксперты и журналисты.
«География расширяется. В наших конференциях приняли участие уже около десяти государств мира. Сейчас мы в активном контакте практически с представителями из всех континентов, кроме Австралии, пока она не охвачена. Мы имеем подтверждение для участия в нашем форуме Китая, Индии, Беларуси, Республики Корея, КНДР, Сербии, Германии, Казахстана, Республики Конго, Мексики, Уругвая и других», — сказал он.
Как идет подготовка к форуму.
Во время подготовки к форуму были проведены тематические конференции и круглые столы по таким темам, как социокультурные риски, Арктика, глобальная безопасность. 10 сентября запланирована открытая дискуссия с участием медиапредставителей, ученых и того самого искусственного интеллекта, АлеКо. Эта дискуссия станет «репетицией» ноябрьского форума.
«Прошло несколько пресс-конференций, круглых столов. 10 сентября будет важное этапное событие — открытая дискуссия, как репетиция, проверка боем., как поиск людей перед ноябрьским форумом. Мы хотим услышать от людей, а цивилизация — это, в первую очередь, люди, что болит, что беспокоит, что заставляет нервничать, что вызывает тревогу», — сказал Козырев.
Для этого на сайте форума уже открыли специальный раздел, где любой желающий может оставить свою мысль, вопрос, проблему или идею, которые затем будут вынесены на обсуждение. Как подчеркнул специалист в области массовых коммуникаций Дмитрий Шабельников, важно увидеть реальную проблематику, задать запросы общества и включить их в экспертную дискуссию. Он объяснил, что в последнее время в медиа произошли две революции: алгоритмы соцсетей продвигают громкие заголовки, а непрофессиональные авторы искажают картину мира.
«К сожалению, большое количество, давайте скажем честно, непрофессионалов, которые получили доступ к той или иной аудитории, формирует картину мира, не имеющую ничего общего с реальной действительностью», — отметил он.