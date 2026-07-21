ИИ-помощник АлеКо примет участие в первом всемирном форуме ГлоРис в Петербурге

«Мы решили, нельзя говорить об искусственном интеллекте, уже нельзя, без искусственного интеллекта. Нельзя говорить о том, что он может, что он не может, что он плохой, что он хороший, что он инструмент, что он ведущий, что он ведомый Без него уже нельзя. Он созрел. И никуда от этого не деться», — подчеркнул он.