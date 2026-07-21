Украинец, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», признался в работе на СБУ

Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры ФРГ, Сергей К. признался жене, что во время диверсии служил в ВСУ и работал на СБУ. Разговор состоялся, когда украинец находился под стражей в Италии перед экстрадицией в Германию, и был перехвачен властями. Мужчина также жаловался, что его бросила собственная страна, и хотел связаться с неким Романом, которого называл своим «командиром».