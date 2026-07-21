Украинец, обвиняемый в подрыве «Северных потоков», признался в работе на СБУ

Фигурант дела о подрыве «Северных потоков» рассказал о своей связи с украинскими спецслужбами. Об этом, ссылаясь на немецкие журналы Focus и Stern, пишет «Российская газета» во вторник, 21 июня.
Согласно обвинительному заключению Генпрокуратуры ФРГ, Сергей К. признался жене, что во время диверсии служил в ВСУ и работал на СБУ. Разговор состоялся, когда украинец находился под стражей в Италии перед экстрадицией в Германию, и был перехвачен властями. Мужчина также жаловался, что его бросила собственная страна, и хотел связаться с неким Романом, которого называл своим «командиром».
Запись беседы вошла в доказательную базу по делу. Следствие считает, что обвиняемый фактически дал показания против себя. Генпрокуратура Германии квалифицировала подрыв «Северных потоков» как военное преступление.
В начале 2026 года Верховный суд ФРГ опубликовал фрагмент документа, в котором говорилось о вероятной причастности бывшего офицера ВСУ к подрыву «Северных потоков». Согласно этому материалу, диверсию мужчина совершил по поручению государства.