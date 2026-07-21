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Пашинян сравнил Армению с птицей, бьющейся о стекло

Премьер-министр Армении в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, на котором видно птицу, пытающуюся вылететь из здания, но врезающуюся в панорамное окно. В публикации политик сравнил с ней свою страну.

Премьер-министр Армении в своем Telegram-канале опубликовал видеоролик, на котором видно птицу, пытающуюся вылететь из здания, но врезающуюся в панорамное окно. В публикации политик сравнил с ней свою страну.

— Эта птичка залетела внутрь и уже семь-восемь часов вот так летает, бьется о стекло, пытается выбраться наружу, потому что видит перед собой свободное пространство, — написал Пашинян.

Он отметил, что птица не сможет выбраться, если просто продолжит делать одно и то же. Приведя такой пример, Пашинян призвал Армению искать новые пути развития и не повторять безрезультатно одни и те же действия, словно застрявшая птица.

По его словам, Армении также необходимо пересматривать привычные подходы и искать новые способы достижения своих целей.

— Это то, что нужно знать о нашей истории, — заключил Пашинян в публикации.

Премьер-министр часто публикует в своих соцсетях неформальные видеоролики на темы, не связанные с политикой. Например, недавно он загрузил видео с подписью «Пошли!», на котором он взбирается на гору вместе с несколькими людьми.

Позже он выложил другое видео с подписью «Горы». Третий отрывок он опубликовал, сопроводив его подписью «На высоте 3000 метров над уровнем моря».