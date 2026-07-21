На Солнце произошла сильная вспышка

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вторая вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце 21 июля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
«21 июля в 20:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4493 (N06E03) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 14 минут», — отмечается в сообщении.
Также в ночь на 21 июля на Солнце была зафиксирована вспышка М3.4.
Ранее сообщалось, что 20−21 июля на Солнце прогнозируется низкая вспышечная активность, однако не исключены вспышки класса M.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.