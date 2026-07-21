Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Солнце произошла сильная вспышка

Она продолжалась 14 минут, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Вторая вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце 21 июля. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«21 июля в 20:27 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4493 (N06E03) зарегистрирована вспышка M1.9 продолжительностью 14 минут», — отмечается в сообщении.

Также в ночь на 21 июля на Солнце была зафиксирована вспышка М3.4.

Ранее сообщалось, что 20−21 июля на Солнце прогнозируется низкая вспышечная активность, однако не исключены вспышки класса M.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.