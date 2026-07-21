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Зеленский подтвердил назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно во вторник, 21 июля.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил назначение командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом стало известно во вторник, 21 июля.

— Определил, что новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой, Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена ​​конфигурация Генерального штаба Вооруженных сил Украины, — заявил украинский лидер.

Отдельно он выразил благодарность уходящему с поста главкома Александру Сырскому, передает РИА Новости.

Днем ранее агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники уже сообщало, что Зеленский рассматривает возможность назначения Михаила Драпатого на должность главнокомандующего ВСУ.

В то же время по всей Украине проходят митинги после решения президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу Министерства обороны Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко.

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