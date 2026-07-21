Зеленский подтвердил назначение Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ

В то же время по всей Украине проходят митинги после решения президента Владимира Зеленского отправить в отставку главу Министерства обороны Михаила Федорова. Он объяснил это «провалом реформы военкоматов» и предложил на пост действующего главу МВД страны Игоря Клименко.