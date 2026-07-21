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В Мордовии вдвое увеличат лимиты на розничную продажу бензина

Глава Мордовии Здунов анонсировал увеличение лимитов продажи бензина на АЗС республики.

Источник: Аргументы и факты

Власти Мордовии объявили об увеличении лимитов отпуска бензина на всех АЗС республики с 22 июля.

«С завтрашнего дня увеличиваем лимиты отпуска топлива на всех АЗС Мордовии — до 40 литров на одно транспортное средство», — написал во вторник в своем канале в мессенджере «Макс» глава Мордовии Артем Здунов.

По информации СМИ, с 9 июля в один автомобиль в Мордовии можно было залить не более 20 литров бензина. Таким образом, лимит его отпуска увеличится с 22 июля вдвое.

Глава Мордовии сообщил, что нормы отпуска дизтоплива, составляющие 60 литров для легковушки и 300 литров для грузовика, не изменятся.

Здунов обратил внимание также на сохранение временных правил по продаже топлива в четные и нечетные дни.

Глава республики отметил, что ограничения не затрагивают машины экстренных и коммунальных служб, а также общественный транспорт.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что принимаемые кабмином меры для стабилизации топливного рынка дают результаты. Зампред правительства сообщил, что во многих регионах снимаются ограничения на отпуск топлива.

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