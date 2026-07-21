В Большом театре представили премьеру оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр на Исторической сцене представил зрителям премьеру оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» в постановке Ксении Шостакович, передает корреспондент ТАСС. Музыкальным руководителем и дирижером выступил народный артист РФ Валерий Гергиев.
«Ни один дирижер в мире не может считать себя первооткрывателем оперы “Мадам Баттерфляй”. Ее давно для себя открыли миллионы и миллионы людей во всем мире, а то, что она отсутствовала какое-то время в репертуаре Большого театра — эта проблема, можно сказать, решена. Оперные произведения итальянских композиторов и в дальнейшем будут пополнять репертуар как Большого, так и Мариинского театров», — поделился с журналистами маэстро.
Опера повествует о трагической истории любви американского офицера Пинкертона и юной японки Чио-Чио-сан (Мадам Баттерфляй). Роль главной героини исполнила народная артистка Азербайджана Динара Алиева, а главного героя — Иван Гынгазов.
В новой постановке сюжет смещает свой фокус на внутренний мир героини. Драматургия обнажает ее душевную трагедию, фоном для которой становится столкновение двух культур. «Я придумала дополнительную линию для спектакля, обратившись к японской мифологии и древним духам. Так родилась альтернативная реальность, которая существует в нашей постановке. Мадам Баттерфляй открывает свадебную шкатулку — свое приданое — и оттуда появляются фигурки. Она говорит, что это души ее предков. Мне кажется, что Япония немыслима без одушевленных образов древних фигурок, без присутствия предков. Поэтому, я полагаю, было очень важно показать витающую вокруг энергию, этих древних созданий, которые живут бок о бок с миром людей. Это такой параллельный мир идей, существующий рядом с нашим», — рассказала режиссер-постановщик Ксения Шостакович.
Традиции и образность.
Как отметил художник по костюмам Игорь Чапурин, все образы были созданы с уважением к японской традиции. «Тщательно изучив историю японского костюма я добавил лишь несколько современных деталей, для того чтобы зритель не поймал ноту ностальгической кинематографичности, а чувствовал себя непосредственным участником, сопереживал героям и был честен с теми эмоциями, что проходят через их сердца», — сказал мастер. Он добавил, что образ Чио-Чио-сан на протяжении спектакля медленно визуально наполняется красным. «Это не цвет крови, а цвет ее драмы, цвет переживаний, пропитывающих фактуру ткани. Даже белое свадебное платье с появлением красного — не более чем графика, историческая цитата классического японского кимоно. А финал — это душераздирающая истерика красного цвета, объемов и линий, но всегда с большим уважением к японской традиции», — рассказал Чапурин.
Режиссером по пластике стала Нана Татишвили, которая готовила актеров по методу Тадаси Судзуки. «Это достаточно известный метод, который базируется на традиционных театральных техниках Японии, на танце, а также на боевых искусствах. Моя работа была сосредоточена на бытовой пластике артистов, потому что она значительным образом отличается от нашей европейской. В работе с таким непростым материалом есть опасность уйти в некоторую карикатурность. Мы очень старались этого избежать и быть точными в жестах, в поведении», — отметила она.
За сценографию отвечала Алена Пикалова, художником по свету стал Андрей Абрамов, художником по видеоконтенту выступила Наталья Дмитриева, а главным хормейстером — Валерий Борисов. Премьерный показ 21 июля прошел с аншлагом, а следующий запланирован на 23 июля.