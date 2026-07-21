В Большом театре представили премьеру оперы «Мадам Баттерфляй» Пуччини

Как отметил художник по костюмам Игорь Чапурин, все образы были созданы с уважением к японской традиции. «Тщательно изучив историю японского костюма я добавил лишь несколько современных деталей, для того чтобы зритель не поймал ноту ностальгической кинематографичности, а чувствовал себя непосредственным участником, сопереживал героям и был честен с теми эмоциями, что проходят через их сердца», — сказал мастер. Он добавил, что образ Чио-Чио-сан на протяжении спектакля медленно визуально наполняется красным. «Это не цвет крови, а цвет ее драмы, цвет переживаний, пропитывающих фактуру ткани. Даже белое свадебное платье с появлением красного — не более чем графика, историческая цитата классического японского кимоно. А финал — это душераздирающая истерика красного цвета, объемов и линий, но всегда с большим уважением к японской традиции», — рассказал Чапурин.