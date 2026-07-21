Смоленские власти обсуждают перспективы приёмной кампании 2026 года

На очередном заседании Правительства области рассматривались вопросы целевого обучения для абитуриентов, подающих документы в ВУЗы и учебные заведения среднего профессионального образования.
В 2026 году планируется набрать более 2600 учащихся на целевое обучение по программам среднего профессионального образования. Это будущие специалисты для промышленности, транспорта, здравоохранения, образования, строительства, IT и других важных для региона направлений.
Особенно востребованы направления, в которых нужны молодые профессионалы. Свои возможности для будущих специалистов предлагают медицинские организации, промышленные предприятия, транспортные компании.
Развивается целевое обучение в вузах. Планируется заключить свыше 450 договоров со студентами. Абитуриенты могут выбрать востребованные направления подготовки в ведущих образовательных организациях региона.
Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки. В прошлом году увеличены размеры дополнительных стипендий для студентов, заключивших целевые договоры с областными и муниципальными учреждениями. Поддержку получают и учащиеся, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области. Дополнительные выплаты предусмотрены для будущих учителей дефицитных специальностей.
«Важно, чтобы молодые люди оставались работать в Смоленской области, развивали наши предприятия, школы, больницы и другие учреждения. Целевое обучение помогает решить эти задачи: дает ребятам уверенность в будущем, а региону — подготовленных специалистов», — отметил губернатор Смоленской области Василий Анохин.