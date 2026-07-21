Смоленские власти обсуждают перспективы приёмной кампании 2026 года

Для студентов-целевиков предусмотрены дополнительные меры поддержки. В прошлом году увеличены размеры дополнительных стипендий для студентов, заключивших целевые договоры с областными и муниципальными учреждениями. Поддержку получают и учащиеся, набравшие более 90 баллов на ЕГЭ и заключившие договор целевого обучения с бюджетными организациями Смоленской области. Дополнительные выплаты предусмотрены для будущих учителей дефицитных специальностей.