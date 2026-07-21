Под Нестеровом мужчина освистал восьмилетнего мальчика и заставил встать на колени за невежливую реакцию

Инцидент произошёл 30 марта около 14:30 в посёлке Ясная Поляна. Мальчик возвращался домой на велосипеде, когда встретил ехавшего навстречу мужчину. Тот свистом окликнул школьника, но в ответ услышал грубость. Тогда местный житель догнал ребёнка, обругал его и заставил извиняться унизительным образом — всё происходило на проезжей части недалеко от детской площадки.