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Под Нестеровом мужчина освистал восьмилетнего мальчика и заставил встать на колени за невежливую реакцию

Мать ребёнка пожаловалась в прокуратуру.

Источник: Клопс.ru

В Нестеровском районе 60-летний мужчина заставил ребёнка встать на колени и просить прощения за невежливую реплику. Об этом пресс-служба Калининградского областного суда пишет в своей группе во «ВКонтакте» во вторник, 21 июля.

Инцидент произошёл 30 марта около 14:30 в посёлке Ясная Поляна. Мальчик возвращался домой на велосипеде, когда встретил ехавшего навстречу мужчину. Тот свистом окликнул школьника, но в ответ услышал грубость. Тогда местный житель догнал ребёнка, обругал его и заставил извиняться унизительным образом — всё происходило на проезжей части недалеко от детской площадки.

Мальчик рассказал о случившемся маме, женщина обратилась в прокуратуру. С жителя области планируют взыскать 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сейчас суд решает вопрос о назначении заседания.

В одном из посёлков Калининградской области пьяный мужчина избил 10-летнего мальчика и сломал ему нос. После нападения ребёнок несколько раз проходил лечение в больнице, с ним также работал психолог.