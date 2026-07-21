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Супруги смогут снизить налоги

В Госдуме считают, что супруги должны иметь возможность совместного налогообложения физических лиц. Тогда прогрессивная шкала будет применяться только после разделения общих доходов между мужем и женой в равной степени.

Законопроект призван снизить налоговые отчисления, к примеру, для тех семей, где один родитель временно не работает по причине ухода за ребенком, а второй зарабатывает как раньше. Такая экономия действительно возможна, но не для всех. Скорее всего, выгода будет зависеть от целого ряда факторов: общего уровня доходов, разницы в заработке супругов и того, насколько перераспределение зарплаты позволит снизить применение повышенных ставок налога на доходы физических лиц. Для большинства семей эффект будет скромным. Ощутимым он будет для пар, где есть разница в доходах.

Выгода будет определяться условиями, на которых будет введена эта мера. Возможно, регулятор предусмотрит дополнительные правила не только для тех, кто зарабатывает практически поровну, но и, например, для тех, кто захочет обойти систему и заключить фиктивный брак для получения более низкой ставки НДФЛ. Пока с уверенностью можно сказать одно: идея абсолютно точно направлена на признание семьи единой экономической единицей, совместно формирующей бюджет, что вполне не логично ввиду отсутствия отражения данного обстоятельства в налоговой системе.

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