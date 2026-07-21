Супруги смогут снизить налоги

Законопроект призван снизить налоговые отчисления, к примеру, для тех семей, где один родитель временно не работает по причине ухода за ребенком, а второй зарабатывает как раньше. Такая экономия действительно возможна, но не для всех. Скорее всего, выгода будет зависеть от целого ряда факторов: общего уровня доходов, разницы в заработке супругов и того, насколько перераспределение зарплаты позволит снизить применение повышенных ставок налога на доходы физических лиц. Для большинства семей эффект будет скромным. Ощутимым он будет для пар, где есть разница в доходах.