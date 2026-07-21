В Google утекли переписки пользователей с DeepSeek

В обнаруженных «Ъ» переписках по запросу в Google приватной информации не было, а скачать документы приложение не позволяло. Однако есть возможность сделать новый запрос и продолжить диалог. Вместе с этим попасть в аккаунт или прочитать закрытую историю запросов DeepSeek не дает.