Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Google утекли переписки пользователей с DeepSeek

Переписки пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказались доступны в поисковой выдаче Google. В общедоступных чатах содержится пометка: «Этот общий диалог создан искусственным интеллектом, предназначен только для ознакомления», обратил внимание «Ъ».

Переписки пользователей с китайской нейросетью DeepSeek оказались доступны в поисковой выдаче Google. В общедоступных чатах содержится пометка: «Этот общий диалог создан искусственным интеллектом, предназначен только для ознакомления», обратил внимание «Ъ».

Компания-разработчик не комментировала информацию об утечке данных. Сейчас в переписке с DeepSeek есть возможность создать публичную ссылку, чтобы поделиться конкретным диалогом. При нажатии кнопки сервис предупреждает, что содержимое сможет просмотреть любой пользователь с доступом к этой ссылке, а также рекомендует проверить наличие конфиденциальной информации.

В обнаруженных «Ъ» переписках по запросу в Google приватной информации не было, а скачать документы приложение не позволяло. Однако есть возможность сделать новый запрос и продолжить диалог. Вместе с этим попасть в аккаунт или прочитать закрытую историю запросов DeepSeek не дает.