Болливуд планирует снимать кино в Беларуси

«Я знаю, что белорусы любят фильмы с участием актеров Болливуда Митхуна Чакраборти и Раджа Капура. Но помимо этой киностудии, в Индии популярными считаются Колливуд и Толливуд на юге страны. Хотелось бы, чтобы здесь больше узнали об индийском кино, его актерах и жанрах», — цитирует Джайиту Гош агентство «Минск-новости».