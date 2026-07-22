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Болливуд планирует снимать кино в Беларуси

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Гендиректор минского «Киновидеопроката» Владимир Карачевский и глава компании Jayita Strategia, председатель Комитета по кино и медиа при Международной палате инвестиций и бизнеса (Мумбаи, Индия) Джайита Гош подписали соглашение о сотрудничестве на переговорах в Минске.

Индийская делегация также посетила киностудию «Беларусьфильм» и встретилась с представителями Министерства культуры. Гостей из Индии интересует как совместное производство фильмов, так и выход в белорусский прокат.

«Я знаю, что белорусы любят фильмы с участием актеров Болливуда Митхуна Чакраборти и Раджа Капура. Но помимо этой киностудии, в Индии популярными считаются Колливуд и Толливуд на юге страны. Хотелось бы, чтобы здесь больше узнали об индийском кино, его актерах и жанрах», — цитирует Джайиту Гош агентство «Минск-новости».

По словам представительницы индийской киноиндустрии, некоторые компании из ее страны готовы снимать фильмы в Беларуси. Подобный опыт уже есть: в 2019 году на белорусской земле был снят индийский фильм «Отряд». Индийская сторона вложила в него примерно 500 тыс. долларов.

В индийскую делегацию в ходе нынешнего визита входил режиссер Трушант Ингле. По его словам, есть уже много идей для съемок кино в Беларуси. Сейчас идет поиск сценариста, который мог бы предложить сюжет, интересный для обеих стран.