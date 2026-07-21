Россия обошла родину Октоберфеста по объёмам производства пива

За год российские предприятия выпустили 90,1 млн гектолитров пива — немного меньше, чем в 2024-м. Выше в рейтинге расположились Китай, США, Бразилия и Мексика. Германия опустилась на шестую строчку с результатом 79,2 млн гектолитров. Производство в стране сократилось почти на 4,7 млн гектолитров — это самое заметное падение в Европе.