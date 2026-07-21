Россия обошла родину Октоберфеста по объёмам производства пива

По итогам 2025 года Россия стала пятым крупнейшим производителем пива в мире, опередив Германию. Об этом, ссылаясь на ежегодный доклад баварской компании BarthHaas, пишет ТАСС во вторник, 21 июля.
За год российские предприятия выпустили 90,1 млн гектолитров пива — немного меньше, чем в 2024-м. Выше в рейтинге расположились Китай, США, Бразилия и Мексика. Германия опустилась на шестую строчку с результатом 79,2 млн гектолитров. Производство в стране сократилось почти на 4,7 млн гектолитров — это самое заметное падение в Европе.
Во всём мире пива также стали варить меньше. Объёмы снизились на 0,7%, до 189,6 млрд литров, причём в статистику включили и безалкогольные сорта. В 2026 году аналитики не ожидают восстановления рынка: рост в Африке, Азии и Латинской Америке, вероятно, не сможет компенсировать дальнейший спад в Европе и Северной Америке.
Российские пивовары вошли в число лидеров престижного международного рейтинга, тогда как немецкая отрасль продолжает сдавать позиции. Депутат партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре связывает спад с сокращением объёмов производства, числа пивоварен и ассортимента.