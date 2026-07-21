В МИД РФ указали на нарушения прав человека во время ЧМ-2026

«Оставим за скобками факт того, что в силу политических соображений сборная России по футболу не могла даже претендовать на участие в отборочном турнире к ЧМ, что изначально ставит крест на тезисе о том, что “спорт вне политики”. Предлагаю также выйти за рамки обсуждения спортивных итогов и голливудской картинки стадионов. За этими яркими декорациями, дорогими церемониями открытия и телевизионным шоу скрывается ровно та же реальность, которую мы системно фиксируем из года в год», — пишет он.