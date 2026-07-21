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Врач назвал неожиданное свойство сыров с плесенью

Хирург Умнов: сыр с плесенью обладает антибактериальными свойствами.

Источник: Комсомольская правда

Плесень в сырах не содержит микотоксинов, поэтому не опасна для людей, она обладает антибактериальным эффектом. Об этом «Газете.Ru» рассказал хирург Александр Умнов.

«В специально созданных сырах с плесенью, например, камамбере, бри, рокфоре, горгонзоле, используют так называемую “благородную” плесень», — отметил он.

По его словам, она имеет антибактериальные свойства и защищает сыр от других, нежелательных микроорганизмов. Такие сыры вполне можно есть, если нет индивидуальных противопоказаний.

Телеканал «Царьград» предупредил, что если у человека есть непереносимость лактозы или аллергия на козеин, то и один кусочек сыра с плесенью грозит проблемами с пищеварением и вздутием живота. Сыры рокфор, дорблю, камамбер и бри могут выделять токсичные вещества, поэтому их не следует употреблять детям до пяти лет, беременным женщинам и людям с проблемами ЖКТ.