Врач назвал неожиданное свойство сыров с плесенью

Телеканал «Царьград» предупредил, что если у человека есть непереносимость лактозы или аллергия на козеин, то и один кусочек сыра с плесенью грозит проблемами с пищеварением и вздутием живота. Сыры рокфор, дорблю, камамбер и бри могут выделять токсичные вещества, поэтому их не следует употреблять детям до пяти лет, беременным женщинам и людям с проблемами ЖКТ.