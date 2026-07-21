Дачникам дали ценный совет по высадке малины и клубники

360.ru рассказал, что в России отмечен резкий рост спроса на товары для строительства и садоводства. Заказы саженцев, рассады и корней растений на одном из маркетплейсов выросли более чем в восемь раз, а солнечных и ветряных электростанций — в 2,6 раза.