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Дачникам дали ценный совет по высадке малины и клубники

Профессор Ларионов посоветовал не сажать рядом клубнику и малину.

Источник: Комсомольская правда

Малина и клубника хотя и требуют схожего ухода, но высаживать их рядом не стоит. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор Максим Ларионов.

«Основная причина связана с болезнями и вредителями. У малины и клубники есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры», — сказал он.

Специалист отметил, что если одна из посадок заражается, проблема может быстро распространиться на соседние растения, что усложняет борьбу и увеличивает риск потери урожая.

По его словам, еще одним фактором является конкуренция за ресурсы. Корневая система малины может занимать значительную площадь и клубника в результате получит меньше влаги и питательных веществ.

360.ru рассказал, что в России отмечен резкий рост спроса на товары для строительства и садоводства. Заказы саженцев, рассады и корней растений на одном из маркетплейсов выросли более чем в восемь раз, а солнечных и ветряных электростанций — в 2,6 раза.