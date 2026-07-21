Дачникам дали ценный совет по высадке малины и клубники

Малина и клубника хотя и требуют схожего ухода, но высаживать их рядом не стоит. Об этом «Газете.Ru» сообщил профессор Максим Ларионов.
«Основная причина связана с болезнями и вредителями. У малины и клубники есть ряд общих патогенов, включая некоторые грибковые заболевания, а также вредители, способные повреждать обе культуры», — сказал он.
Специалист отметил, что если одна из посадок заражается, проблема может быстро распространиться на соседние растения, что усложняет борьбу и увеличивает риск потери урожая.
По его словам, еще одним фактором является конкуренция за ресурсы. Корневая система малины может занимать значительную площадь и клубника в результате получит меньше влаги и питательных веществ.
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