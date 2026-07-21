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Юрист разъяснил правила проверки пассажиров сотрудниками ГИБДД

Юрист Манько: ГИБДД может проверить пассажира при подозрении в правонарушении.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ГИБДД могут проверять пассажиров автомобилей при наличии законных оснований. Об этом «Абзацу» заявил юрист Александр Манько.

«ГИБДД вправе проверять документы у пассажира при наличии законных оснований. Например, если есть подозрение в совершении правонарушения или вы находитесь в розыске», — сказал он.

По его словах, в этих случаях инспектор должен представиться, предъявить удостоверение и назвать причину проверки.

Также юрист добавил, что если пассажир сам раскроет рюкзак для проверки, это будет считаться добровольным согласием, в таких случаях не нужно составлять протокол и привлекать понятых.

Как писал сайт KP.RU, Верховный суд РФ вынес решение, согласно которому водители не обязаны возить с собой бумажный полис ОСАГО, если страховка оформлена в электронном виде.