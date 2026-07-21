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WSJ: в США начнется производство украинских безэкипажных катеров

Американская компания ReconСraft приступит к производству украинских безэкипажных катеров Magura.

Источник: Аргументы и факты

Американская компания ReconCraft запускает производство украинских безэкипажных катеров Magura. Проект будет реализован в рамках сотрудничества с украинской компанией Uforce, о достижении соответствующих договоренностей сообщило американское издание The Wall Street Journal.

Соглашение между сторонами было подписано на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне. ReconCraft, которая специализируется на создании судов для подразделений специального назначения, рассчитывает в перспективе выпускать сотни, а затем и тысячи морских беспилотных катеров ежегодно. Финансовые условия сделки при этом не раскрываются.

Как отмечается, развитие производства совпадает с долгосрочными планами Министерства обороны США по расширению использования автономных боевых систем. В ближайшие годы Пентагон намерен направить на эти цели десятки миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что НАТО запускает новые проекты промышленного сотрудничества, которые позволят производить и обслуживать ключевые американские вооружения непосредственно в Европе.

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