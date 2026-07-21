WSJ: в США начнется производство украинских безэкипажных катеров

Американская компания ReconCraft запускает производство украинских безэкипажных катеров Magura. Проект будет реализован в рамках сотрудничества с украинской компанией Uforce, о достижении соответствующих договоренностей сообщило американское издание The Wall Street Journal.
Соглашение между сторонами было подписано на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне. ReconCraft, которая специализируется на создании судов для подразделений специального назначения, рассчитывает в перспективе выпускать сотни, а затем и тысячи морских беспилотных катеров ежегодно. Финансовые условия сделки при этом не раскрываются.
Как отмечается, развитие производства совпадает с долгосрочными планами Министерства обороны США по расширению использования автономных боевых систем. В ближайшие годы Пентагон намерен направить на эти цели десятки миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что НАТО запускает новые проекты промышленного сотрудничества, которые позволят производить и обслуживать ключевые американские вооружения непосредственно в Европе.