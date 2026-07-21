WSJ: в США начнется производство украинских безэкипажных катеров

Соглашение между сторонами было подписано на прошлой неделе в посольстве Украины в Вашингтоне. ReconCraft, которая специализируется на создании судов для подразделений специального назначения, рассчитывает в перспективе выпускать сотни, а затем и тысячи морских беспилотных катеров ежегодно. Финансовые условия сделки при этом не раскрываются.