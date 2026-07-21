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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова родила дочь

Федерация фехтования РФ поздравила саблистку Софию Позднякову с рождением дочери.

Источник: Аргументы и факты

Фото российской саблистки Софии Поздняковой с ее новорожденной дочерью и мужем Станиславом Кокориным опубликовал во вторник Telegram-канал Федерации фехтования РФ.

«Федерация фехтования России поздравляет двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях Софию Позднякову и ее супруга пятикратного призера чемпионата мира по скалолазанию Станислава Кокорина с рождением дочери», — говорится в публикации.

Сообщается, что Позднякова и Кокорин стали родителями в минувший понедельник.

Федерация фехтования пожелала спортсменам и их дочери здоровья и безграничного счастья.

Напомним, в мае этого года стало известно, что главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин и его супруга Дарья ожидают рождения первенца-сына после пяти дочерей.