Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова родила дочь

«Федерация фехтования России поздравляет двукратную олимпийскую чемпионку по фехтованию на саблях Софию Позднякову и ее супруга пятикратного призера чемпионата мира по скалолазанию Станислава Кокорина с рождением дочери», — говорится в публикации.